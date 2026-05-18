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Cultura

Fin para un extenso conflicto

Shakira celebró el fallo que le ordenó al fisco español devolverle 55 millones de euros: “Las cosas en su sitio”

La cantante había sido acusada de fraude fiscal, porque Hacienda había considerado que se instaló en Barcelona en 2011 y no había pagado impuestos.

recital shakira campo argentino polo -08/03/2025
recital shakira campo argentino polo -08/03/2025 recital shakira campo argentino polo -08/03/2025 Alejandro Leiva

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