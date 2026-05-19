Pitu Salvatierra: “La cárcel está llena de negros, de morochos de los sectores populares”
En diálogo con NEGRX, el legislador porteño y referente villero Alejandro “Pitu” Salvatierra recorre las marcas del racismo estructural en la Argentina, la violencia institucional y las crisis de representación del campo nacional y popular. Desde su experiencia de vida —atravesada por la villa, la prisión, la militancia y los medios— plantea una crítica frontal a la política: sin militancia real, representación popular y construcción desde abajo, no hay transformación posible.