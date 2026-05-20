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La Mañana

"Nos pasa con todos los gobiernos neoliberales"

300 días sin cobrar y despidos masivos: el drama de una empresa textil chubutense

En Soltex hay más de 20 trabajadores desafectados y siguen sin recibir su sueldo.

soltex Archivo -

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