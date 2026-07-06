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"Decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable”

El durísimo comunicado de la UEFA tras la roja anulada al estadounidense Balogun

“A veces las reglas están abiertas a la interpretación. En este caso no”, afirmó la confederación europea y criticó a la FIFA.

La falta que derivó en la roja a Balogun MICHAEL STEELE. Getty Images via AFP

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