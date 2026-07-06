Femicidio de Agostina: la abogada Alaniz recibió amenazas y contrató custodia privada

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Fernanda Alaniz, defensora del padre de la menor asesinada, aseguró que no confía “al 100% en la Policía de Córdoba” y que tuvo que cambiar rutinas cotidianas.
06 de julio de 2026 - 13:31
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Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel vega, padre de la menor asesinada.
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