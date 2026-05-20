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Sociedad

Tras la Marcha Federal

Docentes universitarios convocan un paro de una semana: escala el conflicto por el financiamiento

Denuncian que el Gobierno ignora la ley aprobada por el Congreso, mientras las universidades sufren una fuerte pérdida de recursos.

Marcha Federal Universitaria
Marcha Federal Universitaria Leandro Teysseire

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