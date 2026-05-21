Sueños de Oslo

En la película dirigida por Dag Johan Haugerud, una adolescente se enamora perdidamente de su profesora de francés. Para preservar sus sentimientos, documenta sus emociones y experiencias en un diario personal. Cuando su madre y su abuela leen lo que ha escrito, se sorprenden por la intimidad del contenido, pero rápidamente descubren una voz literaria con gran potencial. Las tres mujeres confrontan sus distintas visiones sobre el amor en un profundo diálogo generacional (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)

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