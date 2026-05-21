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Los gobernadores con peluca jugaron con el Gobierno en Diputados
📰 Los aliados le evitaron el mal trago a Adorni
La oposición se topó contra el muro protector de los mandatarios provinciales, que protegieron al exvocero de una posible interpelación. Los proyectos del oficialismo, cerca de convertirse en ley.
Por
Eva Moreira
22 de mayo de 2026 - 1:54
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De las dos sesiones sólo quedó una, la que impulsó Martín Menem.
De las dos sesiones sólo quedó en pie una, la que impulsó Martín Menem.
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