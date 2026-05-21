Zonas frías y Ley Hojarasca: cómo votaron los salteños y qué negoció Sáenz para acompañar
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la reforma que limita los subsidios por zonas frías y también dio media sanción a la llamada Ley Hojarasca. En el primer caso, los legisladores salteños se dividieron: seis acompañaron al Gobierno libertario y solo Bernardo Biella votó en contra. Detrás del respaldo hubo una negociación por futuras compensaciones eléctricas. En cambio, en la ley de desregulación impulsada por Federico Sturzenegger hubo apoyo unánime de la representación salteña.