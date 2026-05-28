La UNVM y la UTN se acoplan al plan de lucha por el financiamiento: paros y visibilización

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Sindicatos docentes y no docentes de las instituciones nacionales de Villa María llevan adelante un plan de lucha en reclamo de mayor financiamiento. Habrá paros esta semana y la próxima.
28 de mayo de 2026 - 13:15
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Protesta por la Universidades de Villa María.
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