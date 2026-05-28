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El Mundo
El primer ministro de Israel estaría violando los términos del cese al fuego con Hamas
Netanyahu ordenó al ejército israelí tomar el 70 por ciento de la Franja de Gaza
Durante los casi ocho meses que estuvo en vigor la tregua, el ejército israelí trazó una “línea amarilla” que hacinaba a 2,1 millones de habitantes de la Franja en menos de la mitad del territorio.
28 de mayo de 2026 - 22:45
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“Tenemos a Hamas contra las cuerdas”, afirmó Netanyahu en un coloquio en Cisjordania ocupada
EFE. EFE
Temas en esta nota:
Israel
Franja de Gaza
Benjamín Netanyahu
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