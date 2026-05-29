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Pullaro dijo que la polémica se reduce al intendente y concejales
El parque acuático sigue su curso
Parte de la oposición no consiguió quórum para suspender la licitación. Críticas a libertarios y chicaneo oficialista.
Por
Luciano Couso
29 de mayo de 2026 - 3:25
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La sesión extraordinaria convocada por la oposicion no obtuvo quórum.
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