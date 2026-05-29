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Economía

Sobrestock, deudas y destrucción de empleo en el segundo bimestre

La industria indumentaria en jaque

Ola de cierres de pymes y despidos en el sector se volvieron moneda corriente bajo el esquema económico de Milei.

Mara Pedrazzoli
Por Mara Pedrazzoli
KARACHI (Pakistán), 09/07/2025.- Un trabajador trabaja en una fábrica de prendas de vestir que exporta prendas a los Estados Unidos y Europa, en Karachi, Pakistán, 098 de julio de 2025 (expedida el 09 de julio de 2025). Pakistán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo arancelario recíproco a largo plazo después de cuatro días de negociaciones en Washington, con el objetivo de evitar la reimposición de un arancel del 29 por ciento a las exportaciones paquistaníes, que afecta particularmente al sector textil, que es crucial para la economía de Pakistán. Se espera que el acuerdo mejore las importaciones paquistaníes de bienes estadounidenses, aumente la inversión estadounidense en sectores clave como la minería y la energía, y mantenga el acceso al mercado estadounidense para Pakistán. EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER
Las ventas cayeron 7 por ciento interanual. SHAHZAIB AKBER. EFE

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