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El seleccionado venció a Alemania y luego a Uruguay
Los Pumas 7s se clasificaron a los cuartos de final en Valladolid
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29 de mayo de 2026 - 17:27
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Los Pumas ganaron dos partidos.
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