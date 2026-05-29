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Nacional Buenos Aires: los estudiantes reactivaron la toma del colegio
Pese a las fricciones con la decisión de la comunidad estudiantil, las autoridades del establecimiento coincidieron con el trasfondo de los reclamos generales.
29 de mayo de 2026 - 13:02
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20220623 Toma del Colegio Nacional Buenos Aires Foto Bernardino Avila
Temas en esta nota:
Colegio Nacional de Buenos Aires
Toma de colegios
Ley de financiamiento universitario
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