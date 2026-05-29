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El equipo dirigido por Diego Dabove necesitaba ganar y cumplió

Tigre le ganó a Alianza Atlético y se metió en los 16avos. de la Copa Sudamericana

El plantel cerró una fase de grupos irregular, pero logró cumplir el objetivo internacional.

Alianza Atletico's Argentine defender #04 Jose Villegas, Tigre's defender #02 Joaquin Laso and Alianza Atletico's Argentine defender #02 Roman Suarez
Villegas intenta cabecear ante la presencia de Laso. LUIS ROBAYO. AFP

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