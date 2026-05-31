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Salta|12

El pueblo destaca su arquitectura histórica y tradiciones vivas para la competencia internacional

Cachi buscará convertirse en uno de los mejores pueblos turísticos del mundo

La localidad salteña representará a la Argentina en el certamen Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo

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