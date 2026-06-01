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El ultraderechista se impuso por poco margen

Elecciones en Colombia: habrá segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Elecciones en Colombia (COMBO) This combination of pictures, created on May 31, 2026, shows Demanding Senator Ivan Cepeda speaking with the press at the end of the trial of Colombian former President Alvaro Uribe in Bogota on February 10, 2025, and Colombian presidential candidate Abelardo de la Espriella, of the political movement Defensores de la Patria, looking on during an interview with AFP in Bogota on February 11, 2026. Colombia's presidential election appeared headed for a runoff between leftist Ivan Cepeda and hard-right Abelardo de la Espriella on May 31, presenting voters with a stark choice between peace talks and a militarized crackdown. (Photo by Luis ACOSTA and Raul ARBOLEDA / AFP) LUIS ACOSTA RAUL ARBOLEDA. AFP

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