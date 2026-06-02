Network, poder que mata.

Dirigida por Sidney Lumet, la película se estrenó en 1976, con los protagónicos de Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch. Con estilo rústico y documental, se enfoca en un veterano presentador de un informativo nocturno en decadencia, es despedido debido a la baja audiencia de su programa. Antes de abandonar el canal y su noticiero, desesperado y al borde de un colapso nervioso, anuncia en vivo que se suicidará en pantalla (Hoy, a las 20, en Cine Club.)

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