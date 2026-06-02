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Sociedad

En la Plaza del Congreso a las 17

Ni Una Menos: “Este miércoles 3 de junio la manifestación tiene que ser masiva”

El colectivo feminista convocó a la concentración a once años de la primera marcha. Como entonces con Chiara Páez, ahora el femicidio de Agostina Vega estremece al país.

Por Euge Murillo
Ni Una Menos
Tras la conferencia de prensa, la bronca de Ni Una Menos salió a la calle. Sandra Cartasso

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