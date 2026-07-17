Lo que hay detrás de la campaña masiva de odio contra Argentina
Descubrieron dónde queda Argentina hace tres días y ya saben que somos el peor país del mundo. Spoiler: el algoritmo los recompensa por odiarnos. Durante el mundial, millones de personas confluyeron en las plataformas virtuales para apoyar a los países más imperialistas y genocidas posibles “con tal de que no gane Argentina”; incluso, por quienes supieron ser colonia de alguno de ellos. Una crónica sobre la cloaca del odio anti argentino prefabricado, los likes que deja y las hipocresías que esconde.