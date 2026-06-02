La prestigiosa psicoanalista Mariana Davidovich y su mirada sobre las patologías del acto
Entre la palabra y el abismo: cuando el sujeto actúa para no desaparecer
La especialista desmenuza las coordenadas del acting out y el pasaje al acto, y reflexiona sobre la posición del analista cuando el sujeto, en lugar de hablar, irrumpe -o desaparece- en acto. Reflexiona sobre las formas contemporáneas del acto, la fragilidad del lazo simbólico y los desafíos clínicos cuando el sujeto queda al borde de borrarse de la escena.