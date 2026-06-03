Blade Runner

La gran obra de Ridley Scott, en su versión más fiel, Blade Runner (final cut) está basada en la novela de Philip K. Dick, con un gran elenco encabezado por Harrison Ford y Daryl Hannah. La película futurista estaba ambientada en noviembre de 2019, cuando unos robots demasiado humanos llamados replicantes fueron desterrados. Un ejército de Blade Runner tienen la misión de encontrar a los que no acataron la orden y se mimetizan con los humanos en la Tierra (A las 20.30, en CineClú.)

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