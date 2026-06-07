Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12

El Indio y su especial cariño por el Lobo

Daniel Zambaglione (*)
Por Daniel Zambaglione (*)
Indio Solari, Gimnasia y Esgrima de La Plata
El Indio Solari y su férreo vínculo con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Redes Sociales

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

El toma y daca con los gobernadores

Cómo es el plan B del Gobierno para suspender las PASO y complicar a la oposición

Por Miguel Jorquera
El ala acuerdista del PRO, sin entusiasmo

El deslucido operativo clamor en que se embarcó Mauricio Macri

Por Werner Pertot
La peligrosa negligencia del Gobierno

Cómo el peronismo organizó la despedida del Indio tras la negativa de Milei

Por Melisa Molina
Criaturas del agua en la noche

Las fotos de submarinismo nocturno de Jialing Cai

Exclusivo para

Al cumplirse 100 días desde que inició el conflicto bélico

Irán disparó misiles contra Israel por primera vez desde el alto el fuego

Por Axel Schwarzfeld
Actualmente al frente de la institución española

Florentino Pérez fue reelecto en Real Madrid con un record de votantes

Por la conmemoración de los 40 años del inicio del servicio de estas formaciones en el Conurbano

Expectativa por la restauración de un tren Toshiba de la Línea Roca a su modelo original

Por Juan Manuel Meza
Actuará este lunes y martes en Be Bop

Linda May Han Oh: “La clave está en la escucha”

Por Santiago Giordano

El País

El toma y daca con los gobernadores

Cómo es el plan B del Gobierno para suspender las PASO y complicar a la oposición

Por Miguel Jorquera
El ala acuerdista del PRO, sin entusiasmo

El deslucido operativo clamor en que se embarcó Mauricio Macri

Por Werner Pertot
La peligrosa negligencia del Gobierno

Cómo el peronismo organizó la despedida del Indio tras la negativa de Milei

Por Melisa Molina
Un pogo de fraternidad

El Indio, la pausa y la potencia que hace falta

Por Eduardo Aliverti

Economía

El precio subió 842 por ciento desde que asumió Milei

En invierno, garrafas más caras

Las ventas minoristas pyme descendieron 1,2 por ciento interanual en mayo

Los ingresos no repuntan, el comercio tampoco

Las mujeres son las más afectadas por el endeudamiento

El drama social de la morosidad

Por Mara Pedrazzoli
Un alto enviado de Estados Unidos recoge el pago del apoyo financiero a Milei

La “Trump Mission” pasa a cobrar por ventanilla

Por Leandro Renou

Sociedad

Criaturas del agua en la noche

Las fotos de submarinismo nocturno de Jialing Cai

Una nueva droga para los diabéticos tipo 2

Un estudio clínico esperanzador para la diabetes

Se realizó un ensayo clínico en 11 países con pacientes en etapa avanzada

Una vacuna contra el cáncer erradicó tumores completos y disminuyó otros

Científicos del Conicet estudiaron su sorprendente desplazamiento en el Paraná

Una raya gigante recorrió 170 kilómetros

Por Pablo Esteban

Deportes

Actualmente al frente de la institución española

Florentino Pérez fue reelecto en Real Madrid con un record de votantes

Los amistosos antes del Mundial

Bobb tiró la “boba” y Noruega empató con Marruecos

Antonelli se convirtió en el ganador más joven del GP monegasco

Fórmula 1: Mónaco fue un caos y Alpine la pasó mal

Por Malva Marani
De cara al amistoso con Islandia y el inminente inicio del Mundial 2026

La Selección Argentina, entre el regreso de Messi y la enfermería