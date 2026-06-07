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¿Un modelo viable para esta nueva tecnología?
📰 Google apuesta a la publicidad recargada con IA
Google parece haber encontrado una forma de cubrir los enormes costos de desarrollo y funcionamiento de la IA Generativa. Una vez más, los anunciantes pueden ser la llave.
Por
Esteban Magnani
07 de junio de 2026 - 10:51
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Más del 80% de los ingresos de Google provienen del ala de publicidad online.
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