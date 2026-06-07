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En contra de las propuestas regulatorias

Presidente de la inteligencia artificial

Milei publicó una nota en el Financial Times invitando a invertir en la IA en la Argentina.

Andrés Asiain y Bernardo Del Zorro
Por Andrés Asiain y Bernardo Del Zorro
Javier Milei, Instituto Milken
APU GOMES. Getty Images via AFP

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