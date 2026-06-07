Omitir para ir al contenido principal
Portada
Radar

SERIES "Spider-Noir", un homenaje al cine negro y a los superhéroes

Sin lugar para los débiles

La historia del detective Ben Reilly, que también es Spider, es interpretada por un Nicolas Cage en estado de gracia y ya está disponible en Prime Video.

Diego Brodersen
Por Diego Brodersen
Spider Un superhéroe en la Nueva York de los anos treinta. prensa

Últimas Noticias

NOTA DE TAPA Miguel Rep cuenta cómo fue que aprendió a dibujar de memoria a Charly García

Me tiré por vos

Por Martín Pérez
Lisandro Casale, secretario de los empleados de justicia federal en Santa Fe

¿Cómo hacer Justicia sin jueces?

Por Luciano Couso
Página 3

Un profesor de distinción

Por Amélie Nothomb
TEATRO Antonio Villa presenta su obra "Cancionero", como parte del ciclo "El borde de sí mismo"

Una que sepamos todos

Por Violeta Sticotti

Exclusivo para

La causa que apunta a Javier Milei se mueve a paso lento en la Justicia

La máquina de impedir la investigación del caso $Libra

Por Irina Hauser
Multinacionales en retirada y dirigencia local emergente

Se reconfigura el poder petrolero

Por Raúl Dellatorre
La ofensiva de la Corte Suprema contra la expresidenta

Se cumple un año del fallo que ejecutó la detención y proscripción de Cristina Kirchner

Por Raúl Kollmann
“Estamos naturalizando un genocidio por goteo”, denuncia Paco Olveira

El ayuno de la Mesa Ecuménica en Plaza de Mayo

Por Karina Micheletto

El País

Llega a juicio oral después de la lucha de familiares para que sea considerado delito de lesa humanidad

70 años después de la Masacre de José León Suárez comienza un juicio por la verdad

Por Ailín Bullentini
La causa que apunta a Javier Milei se mueve a paso lento en la Justicia

La máquina de impedir la investigación del caso $Libra

Por Irina Hauser
Pretende acelerar la discusión parlamentaria y suspender las PASO

El Gobierno espera el efecto Mundial, pero lo apremian las urgencias electorales

Por Analía Argento
La ofensiva de la Corte Suprema contra la expresidenta

Se cumple un año del fallo que ejecutó la detención y proscripción de Cristina Kirchner

Por Raúl Kollmann

Economía

Un alto enviado de Estados Unidos recoge el pago del apoyo financiero a Milei

La “Trump Mission” pasa a cobrar por ventanilla

Por Leandro Renou
Multinacionales en retirada y dirigencia local emergente

Se reconfigura el poder petrolero

Por Raúl Dellatorre

Festejo pírrico

Por Hernán Letcher
Advertencias en Wall Street por precios inflados de acciones de IA

Riesgos por una burbuja nada artificial

Sociedad

Albania lucha por el medio ambiente frente a los proyectos inmobiliarios

La “revolución del flamenco” contra la familia Trump

Se entregarán el lunes 8 de junio en el Teatro Alvear

Anunciaron a los ganadores de los Premios Ana Frank 2026

Un año de protestas contra ICE en Los Ángeles

“Esto puede ser todavía largo, pero vamos a ganar”

Por Benchi Calligo
Se volvería capaz de crear su propio sucesor

Anthropic pidió una pausa global de la IA

Deportes

La Selección derrotó a Honduras en el primero de sus dos amistosos

Argentina y un aprobado sin sobresaltos ni lesionados

Tras la baja, Scaloni analiza las alternativas posibles

Selección Argentina: con Balerdi afuera, crecen las acciones de Senesi

Friolera de partidos este sábado

Amistosos: triunfo caliente de Portugal y escueto 1-0 inglés contra Tim Payne y compañía

El equipo de Scaloni ganó 2-0 con un penal de Lautaro Martínez y un tanto de Simeone

Argentina vs Honduras hoy: el partido minuto a minuto