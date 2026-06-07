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La Selección derrotó a Honduras en el primero de sus dos amistosos
Una prueba aprobada sin sobresaltos ni lesionados
El partido real duró casi una hora y el equipo de Scaloni se impuso con goles de Lautaro y Giuliano Simeone. El tiempo restante sirvió para un vendaval de cambios.
08 de junio de 2026 - 2:08
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La Selección se felicita por la jugada del segundo gol.
RONALDO SCHEMIDT. AFP
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