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Ya alcanza 5,3 millones de personas la cantidad de endeudados en mora
El 27% de deudores con atrasos de más de 90 días
Un informe privado revela la gravedad de la situación financiera, tanto en el mercado formal de crédito como en plazas alternativas.
08 de junio de 2026 - 21:18
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La deuda total de las familias supera los 74 billones de pesos
GUADALUPE LOMBARDO. Guadalupe Lombardo
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