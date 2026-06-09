Caso Adorni: la Justicia abrió el celular del contratista y suma nuevas pruebas en la causa por enriquecimiento ilícito

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09 de junio de 2026 - 18:44
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Manuel Adorni
Los investigadores ya tienen acceso a una prueba que puede traerle nuevos problemas a Manuel Adorni.
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