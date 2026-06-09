“Deterioro exponencial”: el futuro de las rutas mientras Milei festeja que “no hay plata”

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Radio 750

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El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, explicó por Radio 750 que el costo de reparar las obras paralizadas será mucho mayor a largo plazo.

Ruta nacional 33 Gentileza -

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