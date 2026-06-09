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Rosario|12
Concluyó la primera jornada del primer juicio por jurados en Rosario
Doce ciudadanos para juzgar si fue femicidio
El debate oral y público comenzó ayer, y analiza el crimen de Natalia Ocampo, que había denunciado a su expareja por amenazas, y fue baleada en abril de 2025.
09 de junio de 2026 - 3:07
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Con el juicio por jurados en Rosario, se terminó de implementar el sistema en toda la provincia.
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