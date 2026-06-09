El Mundial de Estados Unidos: deportaciones, controles excesivos y visas negadas

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El Gobierno de Donald Trump puso en marcha la política migratoria que anticipó para la Copa del Mundo. Aplica a hinchas, selecciones y hasta árbitros.
09 de junio de 2026 - 14:16
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Donald Trump y Gianni Infantino, Premio de la Paz de la FIFA
(L/R) US President Trump shakes hands with FIFA President Gianni Infantino as he receives the FIFA Peace Prize during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Stephanie Scarbrough / POOL / AFP)
STEPHANIE SCARBROUGH. AFP
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