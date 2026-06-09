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El País

“Una condena injusta y persecutoria"

El peronismo se pone en marcha por la libertad de Cristina

A un año del fallo proscriptivo de la Corte, que dictaminó la prisión domiciliaria, habrá acciones de denuncia en el Congreso y una marcha masiva hacia San José 1111.

Por Melisa Molina
CRISTINA KIRCHNER. FOTO ENRIQUE GARCIA MEDINA
Habrá una marcha 16hs a la casa de CFK este miércoles. "Una condena injusta" ENRIQUE GARCIA MEDINA

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