A 70 años de la Operación Masacre de Suárez, adelanto del libro “Después del basural”
Los Lizaso son del mismo linaje que Carlitos, el fusilado
El 9 de junio de 1956 se levantó contra la dictadura de la Libertadora el general Juan José Valle. Esa misma noche, doce vecinos del Conurbano fueron secuestrados bajo la acusación de ser conspiradores, y fusilados en los basurales de José León Suárez. Cinco murieron. Entre ellos, Carlitos Lizaso. Siete lograron escapar. Setenta años después, Gastón Garriga reconstruye la historia de los fusilados y de sus familias en un libro que acaba de aparecer, “Después del basural”. Aquí el adelanto de uno de los capítulos: “Lizaso, los vascos peronistas”.