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Mundial de Fútbol 2026

Definiciones sobre el plantel

Scaloni confirmó que Messi jugará el amistoso de este martes ante Islandia

Uno de los focos estuvo puesto en el capitán argentino, quien comenzó la preparación de manera diferenciada. Scaloni confirmó su participación, aunque sin precisar cuánto tiempo estará en cancha.

Argentina's head coach Lionel Scaloni
El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó este lunes una conferencia de prensa, en la previa del amistoso ante Islandia. RONALDO SCHEMIDT. AFP

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