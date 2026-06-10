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Buenos Aires|12
Los detalles del Programa de Infraestructura Sostenible y Resiliente bonaerense
El 22 por ciento de las obras provinciales cuenta con enfoque ambiental
Con casi 100.000 millones de pesos en ejecución, el gobierno provincial prioriza intervenciones hídricas, parques solares, espacios verdes y proyectos resilientes frente al cambio climático.
Por
Juan Manuel Meza
10 de junio de 2026 - 0:19
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El Canal Maldonado.
La reconstrucción del Canal Maldonado aparece entre las obras destacadas por el programa.
Gobierno bonaerense
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Obra pública
provincia de Buenos Aires
Ambiente
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