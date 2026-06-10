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Córdoba|12

Cruces políticos

La Justicia investiga las amenazas contra la hija de un concejal de la ciudad de Córdoba

El edil Gustavo pedrocca vincula el hostigamiento con su postura pública frente al femicidio de Agostina Vega, que desató la crisis en el Concejo Deliberante.

Gustavo Pedrocca. El concejal del PJ denunció amenazas contra su hija. Redes Sociales

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