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Buenos Aires|12
Se lanzó la Campaña Invierno de asistencia integral para personas en situación de calle y familias vulnerables
La Provincia invertirá más de 7.800 millones de pesos para reforzar la ayuda a sectores vulnerables durante el invierno
El programa operativos en más de 20 distritos, distribución de frazadas, camperas, zapatillas y kits de higiene. Además habrá mejoras en 1.675 plazas de los Centros de Integración Social.
10 de junio de 2026 - 23:56
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En la Provincia ya comenzó la Campaña Invierno.
gobierno provincial
Temas en esta nota:
Personas en situación de calle
provincia de Buenos Aires
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