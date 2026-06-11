El descanso

Comedia romántica estrenada en 2006, con dirección de Nancy Meyers. Iris y Amanda son dos mujeres completamente diferentes: una vive en una acogedora cabaña inglesa; la otra, en una lujosa casa de Hollywood, pero tienen en común la mala suerte con los hombres. Para huir de sus problemas amorosos, intercambian casas durante Navidad. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black encabezan el elenco (Hoy, a las 22.30 en El Cairo Cine Público.)

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