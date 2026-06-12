Temperley: Agresiones y provocación policial en la movilización contra los femicidios
Organizaciones feministas, sociales, políticas y estudiantiles marcharon a la Comisaría 3° de Temperley para denunciar la inacción estatal frente a los llamados de auxilio de Noelia, víctima de femicidio. Efectivos no identificados agredieron a una comunicadora, integrante de la Regional Zona Sur GBA de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Por Regional Zona Sur de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.