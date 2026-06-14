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Río Cuarto eludió la fuerte pérdida de empleo formal de los últimos dos años
El departamento tuvo una leve pérdida del 0,19% de los puestos registrados. Buena parte de la provincia tuvo un deterioro más significativo.
14 de junio de 2026 - 15:45
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