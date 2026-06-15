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El País

El Gobierno de Bolivia expulsó a diputados argentinos

Deportados con el aval de Milei

La comitiva tenía como objetivo reportar violaciones a los derechos humanos durante las protestas. Cancillería apoyó a Paz.

Por Melisa Molina
Juan Marino al momento en que migraciones le impide ingresar a Bolivia. Juan Marino al momento en que migraciones le impide ingresar a Bolivia. Capturas de Video

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El gobierno de Bolivia deportó a diputados argentinos y Milei lo avaló

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Reacción por el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

Bajó el petróleo, pero hay cautela

Argentina a la cabeza de la región

Combustibles más caros

Cayó a 47,5 kilos por habitante, el dato más bajo en 20 años

El consumo de carne continúa a la baja

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