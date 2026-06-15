El lejano oeste de Estados Unidos tiene su propia impronta

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La zona es dominada por el republicanismo, a pesar que la gobernadora demócrata lleva adelante su segundo mandato. Charlie Parker, Buster Keaton y sus leyendas.

Adrián De Benedictis
Por Adrián De Benedictis
La ciudad de Kansas tiene su propia historia. Gentileza -

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