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Córdoba|12

Una discusión que terminó de la peor manera

Pelea familiar con pistolas y cuchillos terminó en tragedia en Córdoba: dos hermanos murieron

Ocurrió en San Clemente, a una hora de la ciudad de Córdoba, en una localidad de difícil acceso. Las víctimas tenían 45 y 55 años.

Las pesquisas trabjaron en el lugar recolectando pruebas. Ministerio Público Fiscal

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