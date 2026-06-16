Agustín Rossi: “La sociedad argentina siente que Adorni le toma el pelo”

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16 de junio de 2026 - 14:03
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NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES DICIEMBRE 6: El designado vocero presidencial, Manuel Adorni, ingresa al edificio de Retiro donde se encuentran varios integrantes del gabinete de Javier Milei. Foto NA: MARIANO SANCHEZ
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