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Córdoba|12

La capacidad instalada, en mínimos históricos

La industria metalúrgica cordobesa cayó 4,1% interanual en abril, arrastrada por autopartes y maquinaria agrícola

El sector metalúrgico de Córdoba profundizó su tendencia declinante en abril, según el último informe de ADIMRA.

Un empleado suelda piezas de maquinaria de cosechadora en una fábrica que produce equipos agrícolas en Taizhou, en la provincia oriental china de Jiangsu, el 27 de febrero de 2024. (Foto de AFP) / China OUT / CHINA OUT
trabajador industria metalurgica STR. AFP

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