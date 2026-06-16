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Sociedad

Repudiaron al CEO de Google en el acto de graduación en EE.UU.

Los estudiantes de Stanford ya no creen en popes high-tech

Las universidades estadounidenses siguen rechazando a los líderes tecnológicos que hablan de la IA en las graduaciones. Critican a la tecnología por la pérdida de empleos.

Los estudiantes de Stanford Imagen Web

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Por Mara Pedrazzoli
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