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Los impugnantes afirman que no sería idóneo para el cargo
Gobernadores radicales apoyan la candidatura de Nanni a la Auditoría
El miércoles próximo será la audiencia pública, el trámite anterior a definir sobre los candidatos a cubrir, por 8 años, dos cargos en el organismo de control de la provincia.
03 de agosto de 2026 - 03:20
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Miguel Nanni y Gustavo Ferraris
Son los propuestos para cubrir los dos lugares que quedan en la Auditoría de la provincia.
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