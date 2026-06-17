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El club emitió un comunicado

Coudet pasó la escoba: River anunció la baja de 14 jugadores

Frente al inicio de la pretemporada, el técnico realizó una limpieza masiva. Las prácticas empezarán en Ezeiza y seguirán en España.

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